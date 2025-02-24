الإثنين 24 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بإنشاء مطبات صناعية لسلامة المواطنين (صور)

جانب من المطبات الصناعية
جانب من المطبات الصناعية الجديدة،فيتو

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، بإنشاء مطبات صناعية على الطريق الدائري أمام مبنى سكن طالبات جامعة قناة السويس وكذلك أمام الجامعة القديمة. 

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السبب في قرار إنشاء المطبات 

جاء قرار محافظ الإسماعيلية نتيجة لزيادة الحوادث التي وقعت في المنطقة، مما أدى إلى مخاوف بشأن سلامة الطلاب والمارة. 

جانب من المطبات الصناعية الجديدة،فيتو
جانب من المطبات الصناعية الجديدة،فيتو

تنفيذ عدد من المطبات 

وقامت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية اليوم بتنفيذ هذه التوجيهات؛ لضمان تقليل السرعة وحماية أرواح الشباب والمواطنين الذين يستخدمون هذا الطريق بانتظام، حيث تم إنشاء مطبات صناعية في الموقعين وسيتم تركيب العلامات المرورية ودهان المطبات. 

جانب من المطبات الصناعية الجديدة،فيتو
جانب من المطبات الصناعية الجديدة،فيتو

تشديدات على الالتزام بحدود السرعة 

ودعى مدير عام مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية، إلى ضرورة الالتزام بحدود السرعة المقررة وعدم تجاوزها، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع في المنطقة مع التأكيد على أهمية الوعي المروري لدى السائقين والمشاة على حد سواء.
 

جانب من المطبات الصناعية الجديدة،فيتو
جانب من المطبات الصناعية الجديدة،فيتو

 

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