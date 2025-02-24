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رياضة

أنيس بو جلبان يصل القاهرة اليوم لتولي تدريب المصري البورسعيدي

أنيس لو جلبان، فيتو
أنيس لو جلبان، فيتو

 يصل اليوم الإثنين التونسي أنيس بوجلبان إلى القاهره لتولي القيادة الفنية لفريق النادي المصري خلفا لعلي ماهر الذي رحل عن الفريق.

ومن المنتظر أن يقوم بو جلبان بالتوقيع اليوم كمدير فني لفريق المصري البورسعيدي بعد وضع الرتوش الأخيرة لاتفاق الطرفين.

 

رحيل علي ماهر عن المصري 

 وأعلن مجلس إدارة النادي المصري رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق أمس الاحد بعد التعادل أمام الإسماعيلي اول أمس بالدوري الممتاز.

 

وكان مصدر داخل النادي المصري قد كشف كواليس رحيل علي ماهر المدير الفني عن الفريق البورسعيدي بعد التعادل أمس أمام الإسماعيلي بالدوري المصري وهل هو إقالة أم استقالة.

 

رحيل علي ماهر عن المصري

 وعلمت فيتو من المصدر أن رحيل علي ماهر جاء بناء على قرار كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري الذي قرر إقالته لكن تم الاتفاق على أن يتقدم باستقالته حتى يتسنى له تدريب فريق آخر بالدوري بناء على لائحة المدربين.

 

كواليس فسخ التعاقد مع علي ماهر

 وتم الاتفاق بين محمد موسى عضو المجلس وعلي ماهر علي تقديمه استقالة رسمية خلال الجلسة التي جمعتهما في وقت متأخر مساء أمس ويتم الإعلان كاستقالة وليست إقالة.
 

 

كشف حساب علي ماهر مع المصري 

وتولى علي ماهر قيادة المصري في أول أغسطس ٢٠٢٣ وحتى الـ٢٣ من فبراير ٢٠٢٥.

وقاد علي ماهر المصري في 67 مباراة بجميع البطولات حقق الفوز في 33 مباراة وخسر 18 لقاء وتعادل في 16 مباراة. 

 

وقاد علي ماهر الفريق البورسعيدي لربع النهائي الكونفدرالية حيث يواجه المصري خصمه سيمبا التنزاني. 

 

كما تأهل إلى  دور الـ١٦ بمسابقة كأس مصر ليواجه البنك الأهلي.

 ويحتل المصري البورسعيدي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة من 15 مباراة و6 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم.

 

 

 

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