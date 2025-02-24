الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عاصي الحلاني يحيي حفلا في بيروت 28 فبراير

عاصي الحلاني، فيتو
عاصي الحلاني، فيتو

يحيي الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفلا في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 28 فبراير الجاري.

 

ويأتي الحفل في إطار الاحتفالات الوطنية في لبنان هذه الفترة بمناسبة انتخاب رئيس وحكومة جديدين، ويقام في واجهة بيروت البحرية.

 

اعتذار عاصي الحلاني عن مهرجان الموسيقى العربية 

وفي وقت سابق كان اعتذر الفنان عاصي الحلاني عن المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، بسبب ما شهده بلده لبنان من عدوان إسرائيلي غاشم. 

 

وقال عاصي الحلاني وقتها في منشور عبر حسابه على إنستجرام:" نظرا للحالة الراهنة وما يتعرض له بلدي الحبيب لبنان من عدوان غاشم،  أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن المشاركة بالمهرجان بدورته الـ  32 ". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عاصي الحلاني الفنان اللبناني عاصي الحلاني بيروت لبنان

مواد متعلقة

فارس الغناء العربي عاصي الحلاني.. اختُطف إبان الحرب الأهلية بلبنان وأغانيه سطرت نجاحاته (صور)
ads

الأكثر قراءة

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

ارتفاع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24 فبراير 2025

وزير التموين: لا مساس برغيف الخبز ونسعى لزيادة الدعم بهذه الطريقة

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

إصابة 14 شخصا في حادث تصادم على طريق العاشر من رمضان

زاهي حواس يرد على مزاعم كسر تمثال سقارة: لم ألمسه على الإطلاق (فيديو)

نجم الأهلي يعود للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود في الدوري

القبض على متهم فى واقعة النصب عبر منصة FBC

منوعات

المزيد

مرض مجهول يضرب بلدة بسانكوسو غربي الكونغو الديمقراطية

روسيا تستعد لتشغيل أول ترام ذاتي القيادة

اكتشاف مذهل، الفئران تحاول إنعاش رفاقها فاقدي الوعي

شركة صينية تهدد موظفيها بالفصل إذا لم يتزوجوا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل علي ذنب لو خالفت طلب زوجي بالذهب لأمه؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

تفسير رؤية إمام المسجد في المنام وعلاقتها بتحسن المعيشة وسعة الرزق

هل تجوز الصدقة أو الزكاة على شخص مدخن؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية