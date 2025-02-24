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رياضة

كولر يدرس الاعتماد علي هذا اللاعب أمام حرس الحدود

كولر
كولر

يدرس السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاعتماد علي مصطفي العش مدافع الفريق في مباراة حرس الحدود المقرر لها بعد غد الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز  .

ولم يشارك العش في اخر مواجهتين مع الأهلي، حيث غاب أمام الإسماعيلي بسبب الايقاف بعد تلقي البطاقة  الحمراء في مباراة غزل المحلة، كما لم يشارك امام الزمالك حيث ظل علي مقاعد البدلاء. 

ويفكر كولر في الاعتماد علي العش بجوار أشرف داري في خط دفاع الأهلي أمام الحرس، لإراحة رامي ربيعة مدافع الفريق نظرا لمشاركتك بشكل مستمر مع الفريق طيلة الفترة الماضية. 

قرار جديد من محمد رمضان للاعبي الأهلي بعد عقوبة مباراة القمة

وفي سياق أخر، أعطي محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعد للاعبي القلعة الحمراء بإعادة النظر في الخصومات التي تم توقيعها عليهم بعد التعادل أمام الزمالك في القمة 129. 

وكان رمضان قرر خصم ٢٠٪ من رواتب اللاعبين هذا الشهر بعد الأداء المتراجع أمام الزمالك في القمة الأخيرة. 

وسادت حالة من عدم الرضا بين لاعبي الأهلي بعد توقيع الخصومات عليهم، قبل أن يعطيهم رمضان وعد باعاده النظر في تلك الخصومات بشرط تحسن نتائج الفريق خلال المواجهات المقبلة.  

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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