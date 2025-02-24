الإثنين 24 فبراير 2025
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رياضة

نجم الأهلي يعود للتشكيل الأساسي أمام حرس الحدود في الدوري

الأهلي
الأهلي

قرر مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إعادة عمرو السولية لاعب خط وسط  الفريق إلي التشكيل الأساسي في مواجهة حرس الحدود المقرر أن تقام ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ولم يشارك عمرو السولية في مباراة القمة أمام الزمالك في الدوري حيث ظل طيلة المباراة علي مقاعد البدلاء.

وفي سياق آخر، أعطى محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعد للاعبي القلعة الحمراء بإعادة النظر في الخصومات التي تم توقيعها عليهم بعد التعادل أمام الزمالك في القمة 129. 

وكان رمضان قرر خصم ٢٠٪ من رواتب اللاعبين هذا الشهر بعد الأداء المتراجع أمام الزمالك في القمة الأخيرة. 

وسادت حالة من عدم الرضا بين لاعبي الأهلي بعد توقيع الخصومات عليهم، قبل أن يعطيهم رمضان وعد باعاده النظر في تلك الخصومات بشرط تحسن نتائج الفريق خلال المواجهات المقبلة.  

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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