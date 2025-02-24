كولر يتسلم تقريرًا طبيًّا يحسم جاهزية يحيى عطية الله لمباريات الأهلي

حصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تقرير طبي يؤكد جاهزية يحيي عطية الله للعودة بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة الوجه الأخيرة، حيث سيبدأ اللاعب خلال أيام المشاركة في التدريبات الجماعية مرتديا قناع الوجه.

كما تأكد استمرار غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفريق في مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعلمت فيتو أن معلول يحتاج إلى فترة زمنية تتراوح ما بين عشرة إلى أربعة عشر يوما من أجل إعلان جاهزيته بعد تعرضه للإصابة بشد عضلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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