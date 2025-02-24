موقف ياسر إبراهيم من تدعيم الأهلي أمام حرس الحدود

تأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم بسبب استمرار تأهيل اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية، حيث يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

في سياق آخر، حرص محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي على إبلاغ لاعبي الأهلي بخصومات مباراة القمة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين ١-١.

وقرر رمضان خصم ٢٠٪ من رواتب اللاعبين هذا الشهر بعد الأداء المتراجع أمام الزمالك في القمة الأخيرة.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود الأربعاء القادم.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة حرس الحدود

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وكريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية وأحمد رضا وعمرو السولية.

الهجوم: إمام عاشور وحسين الشحات ووسام أبو علي.

اقترب كريم الدبيس من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام حرس الحدود، وذلك على حساب أحمد نبيل كوكا الذي بدأ أساسيا أمام الزمالك في القمة مؤخرا.

قال مصدر داخل الأهلي: إن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق سيعود لتشكيل الفريق الأساسي في مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم بعد أن تواجد احتياطيا في مباراة القمة أمام الزمالك مؤخرا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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