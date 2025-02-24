مصدر يكشف حقيقة صرف مكافأة للاعبي الزمالك بعد التعادل مع الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن منح لاعبي الأبيض مكافأة مالية بعد التعادل أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية بأن الزمالك منح لاعبيه مكافأة مالية بسبب حصد نقطة أمام النادي الأهلي، فيما قرر الأحمر الخصم من راتب لاعبيه بسبب خسارة نقطتين أمام القلعة البيضاء.

حقيقة منح لاعبي الزمالك مكافأة مالية بعد التعادل أمام الأهلي ؟

وقال المصدر أن الإدارة لم تمنح لاعبي الزمالك مكافأة مالية كما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

وتابع: كيف سمنح اللاعبين مكافأة مالية بعد خسارة نقطتين بالإضافة إلي اننا أننا نحتل المركز الثالث في الدوري الممتاز.

وواصل: لو كان النتيجة انتهت لصالح الزمالك بالفوز كنا سندرس منح اللاعبين مكافأة ولكن بعد التعادل لم يحصل أي لاعب على مكافأة.

بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زد يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وزد في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وزد في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يحتل زد المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

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