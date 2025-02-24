الفتح يفوز على مضيفه الأخدود 3-1 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق الفتح السعودي فوزا مستحقا أمام مضيفه الأخدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025.

تقدم الفتح بالهدف الأول في الدقيقة 27 عن طريق دجانيني، ثم تعادل نوليدج موسونا للأخدود في الدقيقة 31، ثم عاود الفتح التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 49 عن طريق سفيان بن دبكة، ثم عزز باتنا تقدم الفتح بالهدف الثالث في الدقيقة 81 .

تشكيل الأخدود أمام الفتح

دخل فريق الأخدود مباراته أمام الفتح في الدوري السعودي بتشكيل مكون من:

باولو فيتو - مهن القيداحي - سعيد الربيعي - لويي - عوض خميس - بيدروزا - بيتروس - ياسين الزبيدي - كريستيان باسوجوج - باري - نوليدج موسونا

تشكيل الفتح أمام الاخدود

أما فريق الفتح فدخل مباراته أمام الأخدود بتشكيل مكون من:

نواف العقيدي - سعيد باعطية - جورج فرنانديز - مروان سعدان - حسين الزارعي - يوسف - صهيب الزيد - باتنا - سفيان بن دبكة - ماتياس فارجاس - دجانيني

مباراة الأخدود ضد الفتح

يدخل نادي الأخدود المواجهة بعد الهزيمة أمام القادسية بهدفين نظيفين واحتلاله المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة متساويا مع الفتح صاحب المركز السابع عشر الذي حقق فوزًا الجولة الماضية على العروبة بهدف نظيف.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025

يحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة مبتعدا عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة والمركز الثالث يضم نادي القادسية برصيد 47 نقطة ويليه نادي النصر برصيد 44 نقطة وجاء الترتيب كما يلي:

1 – الاتحاد 55 نقطة.

2 – الهلال 48 نقطة.

3 – القادسية 47 نقطة.

4 – النصر 44 نقطة.

5 – الأهلي 41 نقطة.

6 – الشباب 33 نقطة.

7 – الرياض 29 نقطة.

8 – التعاون 28 نقطة.

9 – الاتفاق 28 نقطة.

10 – الخليج 28 نقطة.

11 – الخلود 25 نقطة.

12 – ضمك 24 نقطة.

13 – الفيحاء 20 نقطة.

14 – العروبة 20 نقطة.

15 – الرائد 17 نقطة.

16 – الأخدود 16 نقطة.

17 – الفتح 16 نقطة.

18 – الوحدة 13 نقطة.

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