القادسية يفوز على الأخدود 0/2 في الدوري السعودي

الدوري السعودي، حقق فريق القادسية الفوز على نظيره الأخدود بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، اليوم الجمعة.

ترتيب القادسية والأخدود في الدوري السعودي

رفع القادسية رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث قبل مباراة النصر ضد الاتفاق، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز 16 ليدخل منطقة الهبوط.

تفاصيل مباراة القادسية والأخدود

الهدف الأول سجله النجم المكسيكي جوليان كوينونيس بالدقيقة (31) من عمر المباراة، وأضاف تركي العمار الهدف الثاني بالدقيقة (51).

وشهدت بداية المباراة استحواذًا من جانب لاعبي القادسية، حيث لم يشكلوا أي خطورة على مرمى الأخدود، وسط بعض المحاولات عن استحياء.

وأطلق الحكم صافرته مُحتسبًا ركلة جزاء لمصلحة القادسية بالدقيقة (28)، بعد عرقلة كوينونيس داخل منطقة الجزاء من جانب حارس الأخدود.

وسدد كوينونيس ركلة الجزاء بنجاح، مُعلنًا تقدم القادسية بالهدف الأول بالدقيقة (31)، حيث قام بتسديد الكرة على يسار حارس الأخدود.

بعدها سيطر الأخدود على المباراة من أجل تسجيل التعادل، حيث سدد جودوين كرة خطيرة بالدقيقة (45+1)، ولكن مدافعي القادسية أبعدوها.

وبدأ الشوط الثاني بقوة من جانب القادسية من أجل تسجيل هدف ثاني، حيث حصل الفريق على ركلة حرة بالدقيقة (48)، لُعبت عرضية على رأس جاستون ألفاريز الذي وجهها للمرمى ليتصدى لها باولو فيكتور حارس الأخدود ويحولها إلى ركنية.

وأضاف تركي العمار الهدف الثاني للقادسية بالدقيقة (51)، بعد تسديدة رائعة "على الطائر" داخل منطقة الجزاء، على يسار حارس الأخدود في المرمى.

وبعد الهدف الثاني، تبادل الفريقين الهجمات، حيث أطلق حسين آل منصر تسديدة تصدى لها حارس الأخدود بالدقيقة (64)، ورد عثمان باري بتسديدة على مرمى القادسية بالدقيقة (71) تصدى لها الحارس ببراعة.

وانتهت المباراة بفوز القادسية على الأخدود بهدفين دون رد، ليحسم الثلاث نقاط، ويواصل سعيه للحفاظ على المركز الثالث.

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