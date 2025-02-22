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رياضة

اتحاد جدة يفوز على الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي (صور)

مباراة اتحاد جدة
مباراة اتحاد جدة والهلال، فيتو

الاتحاد والهلال، حقق اتحاد جدة فوزا مستحقا أمام ضيفه الهلال، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، في قمة الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تقدم الهلال بالهدف الأول في الدقيقة 23' عن طريق ماركوس ليوناردو، ثم تعادل اتحاد جدة عن طريق حسن كادش في الدقيقة 29، قبل أن ينجح ستيفن بيرخفاين في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 51 سجل اللاعب نفسه الهدف الثالث لصالح الاتحاد، قبل أن يختتم كريم بنزيمة رباعية الأصفر في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

تشكيل اتحاد جدة أمام الهلال

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: حسن كادش - دانيلو بيريرا - سعد آل موسى - مهند الشنقيطي

خط الوسط: كانتي - فابينيو – حسام عوار

خط الهجوم: موسى ديابي - كريم بنزيما - ستيفن بيرجوين.

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تشكيل الهلال أمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي - علي البليهي - كوليبالي - كانسيلو

خط الوسط: نيفيز - سافيتش - ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - ماركوس ليوناردو


موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي

وانطلقت مباراة الاتحاد والهلال مساء اليوم السبت عند الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 55 نقطة ليواصل صدارة جدولر ترتيب الدوري السعوديجمعها في21 لقاء، فيما تجمد رصيد الهلال عند 48 نقطة في المركز الثاني، جمعها في 21 مواجهة.

 

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