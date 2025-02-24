خالد عبد العزيز يقترح عودة الإنتاج الدرامى لمدينة الإنتاج الإعلامى بمسلسل "طلعت باشا حرب"

أكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام المهندس خالد عبدالعزيز، على ضرورة عودة المدينة للإنتاج الدرامي الضخم الذي كانت تتميز به.

جاء ذلك على هامش زيارة المهندس خالد عبد العزيز، لجناح مدينة الإنتاج الإعلامي بالمنتدى السعودي للإعلام، حيث كان

في استقباله عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من قيادات المدينة.

واقترح عبدالعزيز إنتاج مسلسل حول حياة طلعت باشا حرب "أبو الاقتصاد المصري» بإعتباره شخصية مصرية عظيمة ذات آثر كبير على الاقتصاد والفن المصري، وملهمًا للشباب كونه عمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية، وساهم في تأسيس بنك مصر والعديد من الشركات العملاقة التي تحمل اسم مصر مثل «مصر للغزل والنسيج - مصر للطيران - مصر للتأمين - مصر للمناجم والمحاجر – مصر لصناعة وتكرير البترول – مصر للسياحة – ستديو مصر – وغيرها» وذلك ضمن سلسلة أعمال فنية وطنية ضخمة.



ونال المقترح إشادة كبيرة من الأستاذ عبد الفتاح الجبالي، وسمير عمران – رئيس القطاع التجاري، عمر السعيد - مدير التسويق والإنتاج، وأمانى فاروق - مدير التدريب والتطوير، ومصطفى يحي - مدير إدارة التسويق التليفزيوني، ووأحمد حسن - مدير مكتب رئيس المدينة، وناقشوا كيفية تنفيذه حتى يكون جاهزًا للعرض في رمضان 2026 بإذن الله.

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