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رياضة

الدوري السعودي، الأخدود يتعادل 1-1 مع الفتح بالشوط الأول

فريق الأخدود السعودي،
فريق الأخدود السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة الأخدود ضد الفتح، بالتعادل بهدف لكل فريق في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025.

تشكيل الأخدود أمام الفتح

دخل فريق الأخدود مباراته أمام الفتح في الدوري السعودي بتشكيل مكون من:

باولو فيتو - مهن القيداحي - سعيد الربيعي - لويي - عوض خميس - بيدروزا - بيتروس - ياسين الزبيدي - كريستيان باسوجوج - باري - نوليدج موسونا 

 

تشكيل الفتح أمام الاخدود 

أما فريق الفتح فدخل مباراته أمام الأخدود بتشكيل مكون من:

نواف العقيدي - سعيد باعطية - جورج فرنانديز - مروان سعدان - حسين الزارعي - يوسف - صهيب الزيد - باتنا - سفيان بن دبكة - ماتياس فارجاس - دجانيني 

مباراة الأخدود ضد الفتح

يدخل نادي الأخدود المواجهة بعد الهزيمة أمام القادسية بهدفين نظيفين واحتلاله المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة متساويا مع الفتح صاحب المركز السابع عشر الذي حقق فوزًا الجولة الماضية على العروبة بهدف نظيف.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2025

يحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة مبتعدا عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة والمركز الثالث يضم نادي القادسية برصيد 47 نقطة ويليه نادي النصر برصيد 44 نقطة وجاء الترتيب كما يلي:

1 – الاتحاد 55 نقطة.

2 – الهلال 48 نقطة.

3 – القادسية 47 نقطة.

4 – النصر 44 نقطة.

5 – الأهلي 41 نقطة.

6 – الشباب 33 نقطة.

7 – الرياض 29 نقطة.

8 – التعاون 28 نقطة.

9 – الاتفاق 28 نقطة.

10 – الخليج 28 نقطة.

11 – الخلود 25 نقطة.

12 – ضمك 24 نقطة.

13 – الفيحاء 20 نقطة.

14 – العروبة 20 نقطة.

15 – الرائد 17 نقطة.

16 – الأخدود 16 نقطة.

17 – الفتح 16 نقطة.

18 – الوحدة 13 نقطة.

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الدوري السعودي الأخدود ضد الفتح ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الدوري السعودي للمحترفين الاخدود الفتح

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