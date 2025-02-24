تحذيرات من تأثيرات الكافيين الضارة على صحة الأطفال

تحذيرات من تأثيرات الكافيين الضارة على صحة الأطفال
توجد بعض العادات التي لا يجب على الصغار اتباع آبائهم بها لما تمثله من خطورة على صحتهم، بل ويجب تجنبها تمامًا، ومنها تناول الأطفال للكافيين بجميع أشكاله.
أكد الدكتور روي كيم، طبيب غدد صماء للأطفال لموقع "Cleveland Clinic” الطبي، على وجود الآثار الصحية الخطيرة للكافيين على الأطفال، موضحًا أنه لا توجد جرعة آمنة مثبتة للكافيين للأطفال دون سن 12 عامًا، وأن الأطفال دون سن 18 عامًا يجب أن يتجنبوا مشروبات الطاقة تمامًا.
أضرار الكافيين على الأطفال
الأطفال أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين، وذلك لأن أدمغتهم لم تتطور بشكل كامل، مما يجعلهم أكثر عرضة للآثار الجانبية الضارة التالية:
- اضطرابات نبضات القلب.
- القلق.
- الجفاف.
- الإسهال.
- الصداع.
- ارتفاع ضغط الدم.
- تقلب المزاج.
- الأرق أو العصبية.
- النوبات.
- اضطرابات النوم.
- الرعشة.
- اضطراب المعدة.
مصادر الكافيين الخفية
لا يقتصر الكافيين على القهوة فقط، بل يتواجد في العديد من المشروبات والأطعمة التي يتناولها الأطفال، مثل:
- الصودا.
- مشروبات الطاقة.
- الشاي.
- الشوكولاتة الساخنة.
- بعض الحلوى والعلكة.
تأثيرات الكافيين على صحة الأطفال
اضطرابات النوم: يؤدي الكافيين إلى صعوبة النوم، والاستيقاظ المتكرر، وقصر مدة النوم، مما يؤثر سلبًا على نمو الأطفال وصحتهم.
مشكلات الصحة العقلية: يرتبط استهلاك الكافيين بمستويات أعلى من التوتر والاكتئاب والقلق لدى الأطفال.
الإدمان: الكافيين مادة منبهة لها خصائص إدمانية، مما يجعل الأطفال عرضة للاعتماد عليها.
غالبا ما يتم إقرانها بالسكر: غالبًا ما تكون المنتجات التي تحتوي على الكافيين والتي يتم تسويقها للأطفال محملة بالسكر، مما يؤدي إلى زيادة وزن الجسم والسمنة ومخاطر أعلى من مقاومة الأنسولين ومقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2.
غالبا ما يمر تحت الرادار في مشروبات الطاقة: أصبحت مشروبات الطاقة على وجه الخصوص أولوية للقلق بالنسبة للعديد من الآباء ومقدمي الرعاية لأنها مليئة بالسكر ومن المعروف أنها تحتوي على كمية باهظة من الكافيين أعلى بكثير من البدل اليومي الموصى به بأمان (حتى للبالغين).
نصائح للآباء للحفاظ على صحة الأطفال
تجنب إعطاء الأطفال أي مشروبات أو أطعمة تحتوي على الكافيين.
قراءة الملصقات الغذائية بعناية للتحقق من وجود الكافيين.
توعية الأطفال بمخاطر الكافيين.
تشجيع الأطفال على شرب الماء والسوائل الصحية الأخرى.
يجب أن ينام الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات من 10 إلى 13 ساعة كل يوم (بما في ذلك القيلولة).
يجب أن ينام الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا من تسع إلى 12 ساعة يوميًا.
يجب أن ينام المراهقون من سن 13 إلى 18 عامًا من ثماني إلى 10 ساعات يوميًا.
يجب أن ينام البالغون سبع ساعات أو أكثر يوميًا.
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