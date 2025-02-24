تحذيرات من تأثيرات الكافيين الضارة على صحة الأطفال

توجد بعض العادات التي لا يجب على الصغار اتباع آبائهم بها لما تمثله من خطورة على صحتهم، بل ويجب تجنبها تمامًا، ومنها تناول الأطفال للكافيين بجميع أشكاله.

أكد الدكتور روي كيم، طبيب غدد صماء للأطفال لموقع "Cleveland Clinic” الطبي، على وجود الآثار الصحية الخطيرة للكافيين على الأطفال، موضحًا أنه لا توجد جرعة آمنة مثبتة للكافيين للأطفال دون سن 12 عامًا، وأن الأطفال دون سن 18 عامًا يجب أن يتجنبوا مشروبات الطاقة تمامًا.

أضرار الكافيين على الأطفال

الأطفال أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين، وذلك لأن أدمغتهم لم تتطور بشكل كامل، مما يجعلهم أكثر عرضة للآثار الجانبية الضارة التالية:

اضطرابات نبضات القلب.

القلق.

الجفاف.

الإسهال.

الصداع.

ارتفاع ضغط الدم.

تقلب المزاج.

الأرق أو العصبية.

النوبات.

اضطرابات النوم.

الرعشة.

اضطراب المعدة.

مصادر الكافيين الخفية

لا يقتصر الكافيين على القهوة فقط، بل يتواجد في العديد من المشروبات والأطعمة التي يتناولها الأطفال، مثل:

الصودا.

مشروبات الطاقة.

الشاي.

الشوكولاتة الساخنة.

بعض الحلوى والعلكة.

تأثيرات الكافيين على صحة الأطفال

اضطرابات النوم: يؤدي الكافيين إلى صعوبة النوم، والاستيقاظ المتكرر، وقصر مدة النوم، مما يؤثر سلبًا على نمو الأطفال وصحتهم.

مشكلات الصحة العقلية: يرتبط استهلاك الكافيين بمستويات أعلى من التوتر والاكتئاب والقلق لدى الأطفال.

الإدمان: الكافيين مادة منبهة لها خصائص إدمانية، مما يجعل الأطفال عرضة للاعتماد عليها.

غالبا ما يتم إقرانها بالسكر: غالبًا ما تكون المنتجات التي تحتوي على الكافيين والتي يتم تسويقها للأطفال محملة بالسكر، مما يؤدي إلى زيادة وزن الجسم والسمنة ومخاطر أعلى من مقاومة الأنسولين ومقدمات السكري ومرض السكري من النوع 2.

غالبا ما يمر تحت الرادار في مشروبات الطاقة: أصبحت مشروبات الطاقة على وجه الخصوص أولوية للقلق بالنسبة للعديد من الآباء ومقدمي الرعاية لأنها مليئة بالسكر ومن المعروف أنها تحتوي على كمية باهظة من الكافيين أعلى بكثير من البدل اليومي الموصى به بأمان (حتى للبالغين).

نصائح للآباء للحفاظ على صحة الأطفال

تجنب إعطاء الأطفال أي مشروبات أو أطعمة تحتوي على الكافيين.

قراءة الملصقات الغذائية بعناية للتحقق من وجود الكافيين.

توعية الأطفال بمخاطر الكافيين.

تشجيع الأطفال على شرب الماء والسوائل الصحية الأخرى.

يجب أن ينام الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات من 10 إلى 13 ساعة كل يوم (بما في ذلك القيلولة).

يجب أن ينام الأطفال من سن 6 إلى 12 عامًا من تسع إلى 12 ساعة يوميًا.

يجب أن ينام المراهقون من سن 13 إلى 18 عامًا من ثماني إلى 10 ساعات يوميًا.

يجب أن ينام البالغون سبع ساعات أو أكثر يوميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.