الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الهوكي يهزم الصين في افتتاح منافسات كأس الأمم العالمية

مباراة مصر والصين،
مباراة مصر والصين، فيتو

الهوكي، حقق المنتخب الوطني للهوكي، اليوم الإثنين، فوزا هاما على نظيره منتخب الصين بنتيجة (5-4)، في المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح منافسات بطولة كأس الأمم العالمية الثانية للهوكي، والمقامة في عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

وسجل أهداف المنتخب الوطني في المباراة كل من، أحمد الجنايني (هدفان) ومحمد مصر وزياد عادل وحسام رجب.

ويخوض المنتخب المصري للهوكي بقيادة مديره الفني أحمد زكريا، مواجهة قوية غدا في الجولة الثانية أمام منتخب تشيلي، تنطلق في الـ12:45 ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويأتي جدول مباريات المنتخب كالتالي:
مصر × الصين – 17 فبراير – 10:45 صباحًا
مصر × تشيلي – 18 فبراير – 12:45 ظهرًا
مصر × بولندا – 20 فبراير – 10:45 صباحًا

وتضم قائمة منتخب الهوكي في البطولة كلا من:
مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

قائمة منتخب الهوكي، فيتو
قائمة منتخب الهوكي، فيتو

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدرب حراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

مجموعات كأس الأمم العالمية للهوكي، فيتو
مجموعات كأس الأمم العالمية للهوكي، فيتو

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهوكي المنتخب الوطني للهوكي منتخب الصين أحمد الجناينى محمد مص كأس الأمم العالمية الثانية للهوكي

مواد متعلقة

الهوكي، منتخب مصر يواجه الصين في افتتاح كأس الأمم العالمية غدًا

نقل البطولة الأفريقية لأندية الهوكي إلى الإسماعيلية

7 فرق تمثل مصر في البطولة الأفريقية لأندية الهوكي ببورسعيد

اتحاد الهوكي يقرر استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء بخصوص فاتورة الاستهلاك لشهر فبراير

أسماء الأسد تخرج عن صمتها وتتحدث لأول مرة بعد سقوط النظام السوري

التحريات: جميع ضحايا عقار كرداسة المنهار عمال نظافة وخدمات بمول تجاري شهير في أكتوبر

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

تفاصيل الحالة الصحية لضحايا ومصابي حادث عقار كرداسة (مستند)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

القبض على صاحب عقار كرداسة المنهار (صور)

أسعار الكتكوت الأبيض والبط اليوم الإثنين في الأسواق

منوعات

المزيد

لحظة اغتيال إمام جامع في جنوب أفريقيا بعد إشرافه على زواج المثليين بالمسجد (فيديو)

ابنة إيلون ماسك تتعرف على أخيها الجديد من خلال Reddit

مهمته البحث عن ناجين بعد الزلازل، أمريكا تطور روبوتات قادرة على تحمل الظروف القاسية (فيديو)

الأمم المتحدة: تجميد واشنطن لمساعداتها الخارجية يتسبب في وفاة الملايين بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

احتياطات الذهب في الدول العربية حتى 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

الأزهر للفتوى: من يخرج الزكاة لصالح إعمار غزة له أجران

تفسير حلم الزفاف في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية