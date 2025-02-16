الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

الهوكي، منتخب مصر يواجه الصين في افتتاح كأس الأمم العالمية غدًا

منتخب مصر للهوكي،
منتخب مصر للهوكي، فيتو

الهوكي، يفتتح المنتخب الوطني للهوكي، غدا الإثنين، مشواره في منافسات بطولة كأس الأمم العالمية الثانية للهوكي، والمقامة في عمان خلال الفترة من 17 وحتى 23 فبراير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

ويخوض المنتخب المصري للهوكي بقيادة مديره الفني أحمد زكريا، مواجهة قوية غدا أمام منتخب الصين، تنطلق في الـ10:45 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويأتي جدول مباريات المنتخب كالتالي:
مصر × الصين – 17 فبراير – 10:45 صباحًا
مصر × تشيلي – 18 فبراير – 12:45 ظهرًا
مصر × بولندا – 20 فبراير – 10:45 صباحًا

وتضم قائمة منتخب الهوكي في البطولة كلا من:
مصطفى رجب – محمد رجب – محمود ممدوح – زياد عادل – أحمد الجنانيني – محمد نصر – وليد عبد الغني – محمد مجدي – أشرف سعيد – كريم عاطف – مهاب صابر – محمد رمضان – محمود حسين – حسام إسماعيل – حمادة عاطف – محمد عادل – أحمد كارم – عمرو مرسي.

قائمة منتخب الهوكي، فيتو
قائمة منتخب الهوكي، فيتو

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني كل من، أحمد زكريا مديرًا فنيًا، أسامة حسانين مدرب حراس مرمى، أحمد عز مدرب عام، محمد خليل محللا للأداء ومحمد جمال طبيا للفريق، ويترأس البعثة حاتم الفكهاني نائب رئيس الاتحاد المصري للهوكي.

مجموعات كأس الأمم العالمية للهوكي، فيتو
مجموعات كأس الأمم العالمية للهوكي، فيتو

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات، تشيلي والصين وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، عمان واسكتلندا وأمريكا والنمسا.

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