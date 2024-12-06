مواطن يتبرع بفيلا وفدان أرض لمشروعات أسيوط، والمحافظ يمنحه شهادة تقدير (فيديو)

كرم اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مواطنًا تبرع بفيلا وقطعة أرض لصالح المحافظة لاستغلالها في مشروعات خدمية.

محافظة أسيوط تعقد مجلسها التنفيذي

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة أسيوط بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد إسماعيل مدكور نائبًا عن المستشار العسكرى للمحافظة وكافة أعضاء المجلس من مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

مواطن يتبرع بفيلا وفدان أرض لصالح المشروعات الخدمية بمحافظة أسيوط

وكان المواطن حسين نور الدين قد تبرع لمحافظة أسيوط بفيلا مكونة من خمسة طوابق على مساحة 723 مترا مربعا وقطعة أرض تبلغ مساحتها 4 آلاف و427 مترا مربعا كائنة بقرية الواسطى على النيل، وذلك بعقد هبة لصالح محافظة أسيوط وذلك لاستغلالها في مشروعات خيرية وخدمية لصالح المواطنين.

وقدم محافظ أسيوط خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الشكر للمواطن على تبرعه بالفيلا وقطعة الأرض للمحافظة، وذلك انطلاقًا من المشاركة المجتمعية ومنحه شهادة تقدير لجهوده اتجاه المحافظة والمواطنين.

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