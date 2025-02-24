الإثنين 24 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعثة منتخب الناشئين تصل فجرا بعد المشاركة في الدورة الدولية بالمغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، غادرت بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، مطار الدار البيضاء في الحادية عشر والنصف مساء أمس الأحد، في طريق العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مشاركته في الدورة الدولية الودية بالمغرب. 

وتصل الطائرة التي تقل بعثة منتخب الناشئين مطار القاهرة في الخامسة صباح اليوم الإثنين.

 

منتخب الناشئين يخسر أمام السنغال بهدف

خسر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره منتخب السنغال بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين في ختام الدورة الدولية الودية بالمغرب.

وخسر بذلك منتخب مصر للناشئين الميدالية الذهبية والتتويج بالدورة الودية، حيث كان يحتاج للفوز بأي نتيجة لحصد المركز الأول.

 

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

 دخل منتخب مصر للناشئين مباراته أمام السنغال بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الناشئين أمام السنغال
تشكيل منتخب الناشئين أمام السنغال

منتخب الناشئين يفوز على زامبيا بهدف

وفاز منتخب مصر مواليد 2008، على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله رامي عبد الرحمن في ثاني مواجهات الدورة الودية التي تحتضنها المغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب الناشئين يواجه السنغال، فيتو
منتخب الناشئين يواجه السنغال، فيتو

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر 2025.

 

منتخب مصر يتعادل مع المغرب سلبيا

 وتعادل منتخب مصر مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات البطولة الودية.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 الدولية الودية بالمغرب منتخب السنغال منتخب مصر للناشئين أحمد الكأس كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة

مواد متعلقة

بعد الخسارة أمام السنغال، موعد عودة بعثة منتخب الناشئين من المغرب

منتخب الناشئين يخسر أمام السنغال بهدف في ختام الدورة الدولية بالمغرب

منتخب الناشئين يواجه زامبيا اليوم في الدورة الدولية بالمغرب

أحمد الكاس يستدعي لاعب جل فيسنتي البرتغالي لمعسكر منتخب الناشئين

الأكثر قراءة

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

الصحة توجه نصيحة هامة للمدخنين قبل بدء شهر رمضان

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

محمد رمضان يعاقب لاعبي الأهلي بسبب مباراة القمة

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

أمطار ورياح وبرودة، حالة الطقس اليوم الإثنين 24 - 2 - 2025

اليوم، محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربيني

منوعات

المزيد

العثور على جثث 3 فتيات مغربيات في منتجع سياحي قرب المكسيك (فيديو وصور)

حريق ضخم يلتهم 100 محل في سوق بطنجة المغربية (فيديو)

الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية