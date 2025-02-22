منتخب الناشئين مواليد 2008 يواجه اليوم السنغال في ختام الدورة الدولية بالمغرب

منتخب الناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم السبت نظيره منتخب السنغال، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ختام الدورة الدولية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري.

موعد مباراة ناشئين مصر والسنغال

تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره السنغالي في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المغرب، ومن المتوقع أن تنقل عبر شاشة القناة الرياضية المغربية.

منتخب الناشئين يفوز على زامبيا بهدف

وفاز منتخب مصر مواليد 2008، على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله رامي عبد الرحمن في ثاني مواجهات الدورة الودية التي تحتضنها المغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب الناشئين يواجه السنغال، فيتو

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر 2025.

منتخب مصر يتعادل مع المغرب سلبيا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات البطولة الودية.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

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