السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الناشئين مواليد 2008 يواجه اليوم السنغال في ختام الدورة الدولية بالمغرب

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم السبت نظيره منتخب السنغال، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في ختام الدورة الدولية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري.

 

موعد مباراة ناشئين مصر والسنغال

تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره السنغالي في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت المغرب، ومن المتوقع أن تنقل عبر شاشة القناة الرياضية المغربية.

 

منتخب الناشئين يفوز على زامبيا بهدف

وفاز منتخب مصر مواليد 2008، على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله رامي عبد الرحمن في ثاني مواجهات الدورة الودية التي تحتضنها المغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

منتخب الناشئين يواجه السنغال، فيتو
منتخب الناشئين يواجه السنغال، فيتو

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 أبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر 2025.

 

منتخب مصر يتعادل مع المغرب سلبيا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات البطولة الودية.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 منتخب السنغال المغرب موعد مباراة ناشئين مصر والسنغال أحمد الكأس كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة كاس العالم للناشئين

مواد متعلقة

منتخب الناشئين مواليد 2008 يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة السنغال

منتخب الناشئين يواجه زامبيا اليوم في الدورة الدولية بالمغرب

منتخب الناشئين يتعادل سلبيا أمام المغرب في الدورة الدولية بالرباط

أحمد الكاس يرفض الوديات العربية لمنتخب الناشئين ويتمسك بالاحتكاك الإفريقي

الأكثر قراءة

رزم رزم، ما قصة الأموال التي يوزعها محمد رمضان في الشارع (فيديو)

القمة 129، الأهلي يسعى لتأكيد هيمنته اليوم أمام الزمالك الباحث عن انتفاضة

سعر الفاكهة اليوم السبت بسوق العبور، ارتفاع 5 أصناف وانخفاض البلح الإبريمي والفراولة

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يواصل ارتفاعه وانخفاض 6 أصناف منهم الجمبري

تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل (فيديو وصور)

ترامب يقيل رئيس أركان الجيش الأمريكي ويعين رجل أعمال خلفا له

اليوم، ثاني جلسات محاكمة نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز

الطب الشرعي في إسرائيل يؤكد هوية جثة شيري بيباس

منوعات

المزيد

وداعا للازدحام، سيارة طائرة تحلق فوق المركبات في أول اختبار ناجح والسعر مفاجأة (فيديو)

بطريقة مسلسل "بريزون بريك" الشهير، لحظة هروب متهم من نافذة المحكمة (فيديو)

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية