منتخب السيدات يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة رواندا بتصفيات أمم أفريقيا

منتخب النسائية ، يختتم المنتخب الوطني للكرة النسائية، تدريباته اليوم الخميس، في العاصمة الرواندية كيجالي، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض في ذهاب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وخاض منتخب الكرة النسائية تدريبه الأول أمس الأربعاء، على ملعب المباراة، التي تقام في الثالثة عصر غد الجمعة، بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول للكرة النسائية إلى كيجالى عاصمة رواندا فجر الثلاثاء استعدادا لخوض مباراة الذهاب فى تصفيات أفريقيا لكأس الأمم الأفريقية للسيدات- المغرب ٢٠٢٥.

وتقام المباراة يوم ٢١ فبراير الجاري فى كيجالى بينما تقام مباراة العودة يوم ٢٥ فبراير بستاد قناة السويس بالإسماعيلية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة رصد مكافآت مالية لدعم وتحفيز منتخب مصر للكرة النسائية قبل مباراتي رواندا فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم للسيدات بقيادة أحمد رمضان 30 لاعبة للرحلة، وهن: حبيبة عصام، نهى طارق، مها الدمرداش، ثريا أشرف، نورا خالد، رودينا عبد الرسول، حبيبة وليد، حبيبة عماد، آية محمد حنيش، نور عبد الواحد السيد، حلا مصطفى موسى، عهد طارق جميل، مايا إيهاب الميرغني، مهيرة علي محمد، أميرة محمد محمود، ياسمين عبد العزيز، سمر عادل جمال، ملك عمرو المهدي، مروة توفيق محمد، منار السيد هاني، ندى عماد عواد، منه عزت عبد الحميد، فرح سمير علي، يارا صبري السيد، منة الله منصور، عزة مجدي الفولي، كنزي مجدي عزيز، ليلى شريف البحيري، نورهان عاشور، وفاطمة رجب.

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