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رياضة

منتخب الناشئين يواجه زامبيا اليوم في الدورة الدولية بالمغرب

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الخميس نظيره منتخب زامبيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الدورة الدولية، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجاري.

 

موعد مباراة ناشئين مصر وزامبيا

تنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أمام نظيره الزامبي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت المغرب، ومن المتوقع أن تنقل عبر شاشة القناة الرياضية المغربية.

منتخب الناشئين يختتم إستعداداته لمواجهة زامبيا، فيتو
منتخب الناشئين يختتم إستعداداته لمواجهة زامبيا، فيتو

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة زامبيا

واختتم منتخب مصر تحت 17 سنة استعداداته لمواجهة منتخب زامبيا في السادسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات البطولة الودية التي يشارك بها المنتخب المصري، استعدادًا لنهائيات كأس الأمم ال‘فريقية.

وعلى هامش المران، التقى أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر تحت 17 سنة نظيره نبيل باها المدير الفني لمنتخب المغرب، وتبادلا الحديث عن الاستفادة الفنية من مواجهة الثلاثاء الماضي.

 

منتخب مصر يتعادل مع المغرب سلبيا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات البطولة الودية.

 

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

ويشارك منتخب الناشئين تحت 17 سنة في البطولة الودية، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي يستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

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