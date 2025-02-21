منتخب الناشئين مواليد 2008 يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة السنغال

منتخب الناشئين، يستأنف منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، اليوم الجمعة، تدريباته اليومية، استعدادا لمباراته الأخيرة أمام السنغال في الدورة الدولية الودية المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب الناشئين مرانا خفيفا علي ملعب التدريب المخصص له من جانب الاتحاد المغربي لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس.

أحمد الكأس، فيتو

َمنتخب الناشئين يفوز على زامبيا بهدف

وفاز منتخب مصر مواليد 2008, على نظيره الزامبي بهدف دون رد سجله رامى عبد الرحمن في ثانى مواجهات الدورة الودية التي تحتضنها المغرب، ضمن برنامج إعداد المنتخب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الوطني تحت 17 سنة في الجولة المقبلة أمام السنغال غدا السبت، فى ختام مواجهات الدورة

ويستعد المنتخب بقيادة أحمد الكاس المدير الفني للفريق، لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة المقرر إقامتها في المغرب خلال الفترة من 30 مارس حتى 19 إبريل 2025، ويتأهل من خلالها 10 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم للناشئين في قطر شهر نوفمبر 2025.

منتخب مصر يتعادل مع المغرب سلبيا

وتعادل منتخب مصر مع نظيره المغربي بدون أهداف، بالمواجهة الأولى التي خاضها الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات البطولة الودية.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.