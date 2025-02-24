فريق بحث لكشف غموض وفاة عامل مشنوق في مغسلة بالدقي

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة وفاة عامل شنقا داخل مغسلة بدائرة قسم شرطة الدقي، من خلال جمع التحريات والمعلومات واستجواب أسرة المتوفي وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الحادث لكشف ملابساته.



وأشارت التحريات الأولية إلى أن الشاب كان يعاني من مشكلات أسرية وضغوط حياتية، بسبب انفصال والديه ما أثر على حالته النفسية ودفعه لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، نبأ انتحار شاب داخل مغسلة محل عمله بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين أن عامل، 17 سنة، تخلص من حياته شنقا بواسطة حبل مربوط بالمروحة، لمروره بأزمة نفسية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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