الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

انتحار جندي إسرائيلي في قاعدة شمالي القدس

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 ذكر موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، في تقرير اليوم الخميس، أن جنديا في  جيش الاحتلال  انتحر في قاعدة لقوات حرس الحدود الإسرائيلية في مستوطنة عطروت شمالي القدس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت هيئة البث العبرية،  بمصرع جنديين بجيش الاحتلال وإصابة 8 آخرين في حادث انهيار رافعة على خيمة للجنود الإسرائيليين في قطاع غزة.

ووفقا للإعلام العبري، فإن سقوط الرافعة جاء بسبب الرياح الشديدة وسوء الأحوال الجوية.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين في جنين

الأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، أحدهم حالته خطيرة، وذلك في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

 

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة".

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جيش الاحتلال القدس جنين غزة

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