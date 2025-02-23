الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتظام حركة المرور بعد إزالة آثار انقلاب سيارة في العياط

انقلاب سيارة ووقوع
انقلاب سيارة ووقوع مصابين في العياط، فيتو

قامت إدارة مرور الجيزة بتسيير الحركة المرورية على الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة العياط، بعدما تسبب انقلاب سيارة ملاكي بتعطيل حركة المرور حتى قامت الإدارة العامة للمرور بسحب السيارة عبر أوناش المرور وانتظام حركة سير المركبات.

وكان 3 أشخاص قد أصيبوا إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بنطاق العياط، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للسيارات وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق في العياط وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بالأسماء، إصابة عاملين سقطت عليهما سقالة بمول شهير في أكتوبر

القبض علي عامل متهم بدهس طالب في أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة مرور الجيزة الحركة المرورية سيارة ملاكي

مواد متعلقة

بالأسماء، إصابة عاملين سقطت عليهما سقالة بمول شهير في أكتوبر

القبض علي عامل متهم بدهس طالب في أكتوبر

انتظام الحركة المرورية بالطريق الصحراوي الشرقي بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

الأجهزة الأمنية ترفع استعداداتها لشهر رمضان، ضوابط الخيم الرمضانية وموائد الرحمن

بالأرقام، نتائج حملة مكبرة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة

تسيير الحركة المرورية أعلى دائري ميدان لبنان بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

"مرضيش يجيب مربية أطفال"، موظفة تقيم دعوى طلاق ونفقة ضد زوجها

مع قرب حلول شهر رمضان، تعرف على مواعيد عمل السجل المدني وإدارة المرور

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024/2025

نجيب ساويرس يكشف مصير الدولار الفترة المقبلة في حال عدم تخفيض سعر الفائدة

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي

مو صلاح VS عمر مرموش، شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر بالدوري الإنجليزي

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

نجيب ساويرس: ينبغي خصخصة النادي الأهلي وهذه رسالتي للخطيب

منوعات

المزيد

الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

اختفاء فتاة يهز بريطانيا ويحير الاستخبارات، ما القصة؟

فرنسا تسجل أكبر طبق فوندو جبن مذاب في جينيس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 23- 02- 2025 بالأسواق

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد في السوق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأحد بالأسواق

سعر كيلو الأرز في الأسواق اليوم الأحد 23/5/2025

المزيد

انفوجراف

روشتة الاستعداد المثالي لشهر رمضان المبارك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شوقي علام يوضح مكروهات الصيام وأحكامها (فيديو)

أمين الفتوى: يجوز للمرأة السفر للحج دون محرم حال وجود رفقة مأمونة (فيديو)

تفسير رؤية الترزى في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية والعائلية

المزيد
الجريدة الرسمية