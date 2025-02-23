انتظام حركة المرور بعد إزالة آثار انقلاب سيارة في العياط

قامت إدارة مرور الجيزة بتسيير الحركة المرورية على الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة العياط، بعدما تسبب انقلاب سيارة ملاكي بتعطيل حركة المرور حتى قامت الإدارة العامة للمرور بسحب السيارة عبر أوناش المرور وانتظام حركة سير المركبات.

وكان 3 أشخاص قد أصيبوا إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بنطاق العياط، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للسيارات وانتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق في العياط وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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