الإثنين 24 فبراير 2025
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أخبار الرياضة اليوم: حقيقة رحيل كولر عن الأهلي.. بيان ناري من عبد الواحد السيد.. بيراميدز يستعيد صدارة الدوري المصري.. محمد صلاح يعادل رقما قياسيا مسجلا باسم ميسي

كولر
كولر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

موعد ومكان مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

وافق الاتحاد الليبي لكرة القدم، علي طلب فريق الهلال السوداني، باستضافة مباراة الفريق مع نظيره النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024ـ2025.

المصري يعلن رسميا رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق

أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي رسميا عن الفريق بعد التعادل أمام الإسماعيلي أمس بالدوري الممتاز.


بعد رحيله عن الزمالك، أمير عزمي مجاهد مديرًا فنيًّا للداخلية

أعلن أمير عزمي مجاهد توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بعد رحيله عن منصبه كمدرب عام بنادي الزمالك.

 

الشباب والرياضة تكشف في بيان رسمي ملابسات الرعاية الصحية لإبراهيم شيكا ونهلة رمضان وصابر عيد

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، كافة التفاصيل الخاصة بتقديم الرعاية الصحية لعدد من الرياضيين، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم والرعاية لكافة الرياضيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات العلاجية.

 

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

تردد العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن تفكير مسؤولي النادي الأهلي في إحداث تغييرات في القيادة الفنية للفريق برحيل مارسيل كولر المدير الفني وذلك بعد التعادل مع الزمالك أمس بهدف لكل فريق.  

 

محمد صلاح يقود ليفربول للفوز على مانشستر سيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، فاز فريق ليفربول على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، على أرضية ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

بيراميدز يخطف فوزا قاتلا أمام طلائع الجيش ويستعيد صدارة الدوري

خطف فريق بيراميدز فوزا قاتلا من نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

 

محمد صلاح يعادل رقما قياسيا مسجلا باسم ليونيل ميسي

ليفربول ومانشستر سيتي، حقق محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب الوطني، رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله هدف وصناعة آخر في لقاء الريدز ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

 

بيان ناري من عبد الواحد السيد ردا على تصريحات أمير عزمي مجاهد وأنباء إقالته

رد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك في بيان رسمي، على أنباء نية الإدارة في توجيه الشكر له.

 

ناصر ماهر يعود لتشكيل الزمالك أمام زد

يعود ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتشكيل الفريق أمام زد يوم الخميس المقبل بالدوري بعد انتهاء إيقافه الذي تعرض له.

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