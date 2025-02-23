الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

بعد رحيله عن الزمالك، أمير عزمي مجاهد مديرًا فنيًّا للداخلية

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد

أعلن أمير عزمي مجاهد توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بعد رحيله عن منصبه كمدرب عام بنادي الزمالك.

وكان نادي الزمالك أعلن توجيه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السويسري كريستيان جروس والذي كان أمير عزمي مجاهد ضمن عناصره.

ونشر أمير عزمي مجاهد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك صورا من تواجده في مران الداخلية وكتب: تحدي جديد، مدير فني لنادي الداخلية، اللهم ارزقني النجاح والتوفيق.

 

وكان أمير عزمي مجاهد، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، أطلق تصريحات نارية عقب رحيله برفقة الجهاز الفني السابق بقيادة السويسري كريستيان جروس عن تدريب القلعة البيضاء.

 

أمير عزمي مجاهد

وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "التشكيك في صحة جروس واللي اتقال عليه ده اسمه قلة أدب،  لما تقول الراجل بينسى أسماء اللعيبة دي اسمها عدم تربية".

وواصل: "في يوم من الأيام هيتم الكشف عن اللي قاموا بحملات ضد جروس في الزمالك، والراجل كان فاهم كل حاجة وعارف مين بيضربه في ظهره". 

وتابع: "هناك شخص من الجهاز الفني كان بيروح ويطلع للإدارة يشتكي من جروس في أشياء لم تحدث في الأساس". 

وأشار: "جروس في رأيي نجح مع الزمالك ولم يفشل زي ما بيدعي البعض، خاصة أنه لم يخض مباراة واحدة بجميع اللاعبين، حيث أن كل مباراة هناك إصابة أو إيقاف".

وتابع: "الناس انتقدت جروس وهو حتى يوم 28 يناير لم تأت له صفقه واحده في الميركاتو الشتوي". 

وعن إصابة جروس بألزهايمر قال أمير عزمي: "جروس تحدث في 13 مؤتمر صحفي ولم يلاحظ أحد أنه بينسى، هذا الكلام غير حقيقي". 

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