الشباب والرياضة تكشف في بيان رسمي ملابسات الرعاية الصحية لإبراهيم شيكا ونهلة رمضان وصابر عيد

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، كافة التفاصيل الخاصة بتقديم الرعاية الصحية لعدد من الرياضيين، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم والرعاية لكافة الرياضيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات العلاجية.

وأوضح محمد الشاذلي، أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، ومن بينها المستشفيات والمعاهد الصحية المتخصصة التابعة لوزارتي الصحة التعليم العالي وكذلك المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة المصرية لضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة للرياضيين.

وأضاف المتحدث، أن اللجنة الطبية العليا تتابع عن كثب الحالات الصحية للرياضيين ومنهم لاعب نادي الزمالك إبراهيم شيكا، حيث جري التنسيق، وعقب زيارة الوزير له وجه بتوفير لجنة من كبار الاستشاريين والأساتذة فى جميع التخصصات وتم عرض اللاعب عليها وشددت على ضرورة دخول اللاعب للمعهد القومي للأورام لاستكمال رحلة العلاج فى واحد من أكبر المعاهد العلاجية المتخصصة فى هذا الشأن وأكد الأطباء توفر الإمكانات اللازمة لعلاج اللاعب وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة، ويجري التنسيق مع أسرة اللاعب بشأن متابعة اللجنة الطبية العليا لحالة اللاعب بالمستشفى المتواجد بها حاليًا.

وفيما يتعلق ببطلة رفع الأثقال نهلة رمضان، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللجنة الطبية العليا وبتكليف من وزير الشباب والرياضة تتابع حالتها حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال برتوكول تتحمل الدولة بموجبه كافة النفقات الخاصة بتلقيها العلاج بمستشفى مصطفى كامل وتحت رعاية وعناية كاملة من كبار الاستشاريين، مشيرًا أن وزارة الصحة أفادت بمجموعة من الضوابط والإجراءات للسفر للخارج لتلقي العلاج، من بينها عدم توفر الخدمة الطبية المطلوبة داخل مصر، حيث تتوفر العلاجات المطلوبة بالمعهد القومي للأورام والمستشفيات الجامعية.

وفى ذات السياق تتابع اللجنة الطبية العليا بالوزارة حالة نجم غزل المحلة السابق صابرعيد، حيث توفر الدولة الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات الطبية المختصة، في إطار استراتيجيتها لرعاية الرياضيين الحاليين والسابقين.

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يناقشان مستقبل الرياضة الجامعية مع رئيس الاتحاد الدولي

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع ليونز إيدير، رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية.

جاء الاجتماع على هامش استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، واجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وكذلك افتتاح مقر للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية بالجامعة البريطانية في القاهرة.

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يناقشان مستقبل الرياضة الجامعية مع رئيس الاتحاد الدولي

ناقش الاجتماع استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية.

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يناقشان مستقبل الرياضة الجامعية مع رئيس الاتحاد الدولي

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن إستضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، وما يصاحبها من لقاءات واجتماعات، تمثل تأكيدًا جديدًا على المكانة الريادية التي تحظى بها الدولة المصرية في دعم وتطوير الرياضة الجامعية، ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضًا في الإطارين القاري والدولي.

وزيرا الرياضة والتعليم العالي يناقشان مستقبل الرياضة الجامعية مع رئيس الاتحاد الدولي

وشدد صبحي على أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بالغًا بالرياضة الجامعية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء جيل واعٍ قادر على تحمل المسؤولية، فهي تجمع بين الجانب الأكاديمي والتكوين الرياضي، مما يسهم في إعداد كوادر تمتلك مقومات النجاح والتفوق في مختلف المجالات.

كما أوضح وزير الشباب والرياضة أن التعاون الوثيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي يعكس رؤية الدولة المصرية في الاستثمار في شبابها، من خلال توفير بيئة رياضية متكاملة داخل الجامعات، تدعم المواهب، وتعزز الروح التنافسية، وترسخ مبادئ الرياضة كوسيلة لتعزيز الانتماء الوطني والتقارب بين الشعوب.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور اهتمام الوزارة بدعم النشاط الرياضي للطلاب، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تُعد من أهم أسس المنظومة التعليمية، التي تستهدف تقوية ودعم روح التعاون، وتوطيد الروابط الإنسانية، وتعزيز اندماج الطلاب في المجتمع، وتطوير قدراتهم البدنية والنفسية.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوصول إلى مبنى جامعي وبيئة تعليمية صحية يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة، منوهًا باهتمامه الشخصي، بصفته أستاذًا في العمارة، بدعم تطوير المباني الجامعية وجعلها أكثر صحة، وتوفير بيئة جامعية تساهم في الارتقاء بقدرات الطلاب البدنية وصحتهم النفسية. وأكد أن الوزارة تحرص على تطوير البنية التحتية للجامعات، بحيث تكون الجامعة مكانًا متكاملًا يقدم للطلاب التعليم، ويعزز البحث العلمي، ويساهم في تأهيلهم بدنيًا ونفسيًا وثقافيًا، واستثمار وقتهم في المرحلة الجامعية على أفضل نحو، بما يضمن تخريج كوادر مؤهلة على كافة المستويات.

ولفت الوزير إلى التنوع الكبير الذي باتت تشهده منظومة التعليم العالي المصرية بجميع روافدها، من جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وفروع للجامعات الأجنبية، والتوسع في إتاحة التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب في الجامعات المصرية يصل إلى 3.7 مليون طالب، وأكثر من 53% منهم من الفتيات، مما انعكس على إثراء التنوع الطلابي، ودعم إقامة منافسات ومسابقات رياضية وثقافية تعزز من مستوى الطلاب، بالإضافة إلى تعظيم قدرات مصر على استضافة الأحداث الدولية الجامعية في مختلف الرياضات.

وثمَّن الوزير استضافة مصر لاجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي، واجتماعات اللجنة التنفيذية، مشيرًا إلى دور مصر المحوري على مستوى القارة الإفريقية، ومؤكدًا ضرورة التعاون في تنظيم المزيد من الفعاليات المشتركة على المستوى الإفريقي لتعزيز التبادل الثقافي ودعم روح التنافس والتعاون بين شباب القارة الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.