الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

حقيقة رحيل كولر عن تدريب الأهلي بعد التعادل مع الزمالك في القمة

كولر
كولر

تردد العديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن تفكير مسؤولي النادي الأهلي في إحداث تغييرات في القيادة الفنية للفريق برحيل مارسيل كولر المدير الفني وذلك بعد التعادل مع الزمالك أمس بهدف لكل فريق.  

ونال كولر مدرب الأهلي سيل من الانتقادات الواسعة من جانب مشجعي الفريق بعد التعادل مع الزمالك وذلك بعدما أطلقت  هاشتاج “المدرب الجبان”، تهاجم من خلاله السويسري التفريط في فوز سهل أمام الغريم التقليدي. 

وعملت فيتو من مصادر داخل القلعة الحمراء أن الأهلي لا يفكر مطلقا في رحيل السويسري عن تدريب الفريق مؤكدا استمرار علي رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.   

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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