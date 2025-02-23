موعد ومكان مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

وافق الاتحاد الليبي لكرة القدم، علي طلب فريق الهلال السوداني، باستضافة مباراة الفريق مع نظيره النادي الأهلي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024ـ2025 .

وكان نادي الهلال السوداني تقدم بطلب للاتحاد الليبي، بإقامة مباراة الفريق أمام الأهلي في الدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب شهداء بنينا، وذلك في ظل خوض الهلال مبارياته خارج السودان نظرا للظروف الساسية في البلاد.

و تم تحدد الموعد الرسمي لمباراة الأهلي والهلال في الإياب في ربع نهائي دوري الابطال، حيث سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 8 أبريل المقبل، وذلك وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد الليبي في خطابه.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أسفرت عن مواجهة النادي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني.

وكان الأهلي تأهل إلى دور ربع النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته.

القيمة السوقية لـ الأهلي والهلال السوداني

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لفريق الهلال السواني 1.58 مليون يورو.

وبذلك يتفوق الأهلي على الهلال السوداني في القيمة التسويقية بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.