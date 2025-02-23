الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

حبس سائق وعاطل بتهمة النصب على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس (سائق وعاطل - "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالنصب والاحتيال على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وذلك ٤ ايام علي ذمة ورود التحريات. 

ضبط سائق وعاطل للنصب على أسر نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل 

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على أموالهم والزعم بقدرتهما على إدراج ذويهم ضمن قوائم الإفراج بالعفو، وذلك نظير تحويلات مالية عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكترونى، وعقب ذلك قاما بغلق الهواتف المحمولة دون الوفاء بما وعدا به وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وجاري العرض على النيابة العامة.

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