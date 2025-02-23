الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بترعة فى سوهاج

مصرع وإصابة 5 أشخاص
مصرع وإصابة 5 أشخاص أثر إنقلاب سيارة بترعة فى سوهاج

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بترعة بمحافظة سوهاج.

إنقلاب سيارة بترعة فى سوهاج

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد بإنقلاب سيارة  ملاكى بإحدى الترع دائرة مركز البلينا ووجود متوفين ومصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم انتشال السيارة من الترعة عقب الدفع بالمعدات اللازمة.

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وعقب الانتقال والفحص تبين، سقوط سيارة ملاكي بالترعة الفؤادية مما نتج عنه مصرع شخصين، وإصابة 3 أشخاص، وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفي البلينا المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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