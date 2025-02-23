بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ15

ترتيب الدوري المصري، استعاد بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز أمام طلائع الجيش في ختام الجولة الـ15.

ورفع بيراميدز رصيده للنقطة 36 بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة و8 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

وشهدت الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز تعادل الأهلي والزمالك في القمة 129 بنتيجة 1-1.

ترتيب فرق الدوري المصري بعد الجولة الـ 15

1- بيراميدز 36 نقطة

2- الأهلي 33 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- زد اف سي 19 نقطة

10- بتروجيت 19 نقطة

11- فاركو 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- سموحة 17 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- الجونة 13 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط



جدول ترتيب الدوري المصري

نتائج مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز



إنبى 1-0 سموحة

فاركو 0-0 مودرن سبورت

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري

بتروجيت 2-2 حرس الحدود

المصري 0-0 الاسماعيلى

الجونة 2-0 سيراميكا

الاهلى 1-1 الزمالك

زد إف سي 2-0 غزل المحلة

بيراميدز 1-1 طلائع الجيش

نظام الدوري الممتاز



ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.





وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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