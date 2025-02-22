السبت 22 فبراير 2025
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رياضة

جدول ترتيب الدوري المصري بعد القمة 129

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري بعد القمة 129

جدول ترتيب الدوري المصري، انتهت مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ 15 من البطولة المحلية.

وأحرز المغربي أشرف بن شرقي هدف الأهلي بالدقيقة 72 وتعادل المغربي محمود بنتايك للزمالك بالدقيقة 84.

 

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة 129 

1- الأهلي 33 نقطة 
2- بيراميدز 33 نقطة
3- الزمالك 28 نقطة
4- البنك الأهلي 25 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 24 نقطة
6- حرس الحدود 22 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
8- طلائع الجيش 20 نقطة
9- بتروجيت 19 نقطة
10- فاركو 19 نقطة
11- الاتحاد السكندري 18 نقطة
12- سموحة 17 نقطة
13- زد اف سي 16 نقطة
14- غزل المحلة 14 نقطة
15- الجونة 13 نقطة
16- الإسماعيلي 13 نقطة
17- إنبي 12 نقطة
18- مودرن سبورت 9 نقاط 
 

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي والزمالك

 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

المصري 0-0 الاسماعيلى (انتهت)

الجونة 2-0 سيراميكا (انتهت)

الاهلى 1-1 الزمالك (انتهت)

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء 

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

 

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.
 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

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