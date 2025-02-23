الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

بيراميدز يكشف أسباب غياب الشناوي عن مواجهة طلائع الجيش

أحمد الشناوي، فيتو
أحمد الشناوي، فيتو

بيراميدز، كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب حارس الفريق أحمد الشناوي عن مباراة طلائع الجيش في الدوري الممتاز، وخروجه من القائمة.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن الشناوي خلال المباراة الماضية أمام مودرن سبورت تعرض لإصابة بكدمة شديدة في الضلوع بسبب التحام قوي داخل المنطقة.

والمنيري شدد على أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي ليتعافى من الإصابة، على أن يكون جاهزا لمباراة الاتحاد السكندري المحدد لها يوم الجمعة المقبل، بالإسكندرية.

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بيراميدز مصطفي المنيري أحمد الشناوي طلائع الجيش إستاد الدفاع الجوى

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