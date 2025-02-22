ترتيب هدافي الدوري بعد قمة الأهلي والزمالك

ترتيب هدافي الدوري المصري، واصل إمام عاشور لاعب الأهلي تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف بعد مباراة القمة 129.

وانتهت مباراة القمة 129 بين الأهلي والزمالك بالتعادل الايجابي 1-1 في المباراة التي جمعتهما بإستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الـ 15 من البطولة المحلية.

وأحرز المغربي أشرف بن شرقي هدف الأهلي بالدقيقة 72 وتعادل المغربي محمود بنتايك للزمالك بالدقيقة 84.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد قمة الأهلي والزمالك



1 - إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف

2 - أسامة فيصل، البنك الأهلي، 7 أهداف

3 - عمرو ناصر، فاركو، 6 أهداف

3- ناصر منسي، الزمالك، 6 أهداف

4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 5 أهداف

5- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

5- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة،5 أهداف

5- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

6- محمود ممدوح، حرس الحدود، 4 أهداف

6- جودوين شيكا أوكوارا، طلائع الجيش، 4 أهداف

6- مصطفى فتحي، بيراميدز، 4 أهداف

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة القمة 129

1- الأهلي 33 نقطة

2- بيراميدز 33 نقطة

3- الزمالك 28 نقطة

4- البنك الأهلي 25 نقطة

5- المصري البورسعيدي 24 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

8- طلائع الجيش 20 نقطة

9- بتروجيت 19 نقطة

10- فاركو 19 نقطة

11- الاتحاد السكندري 18 نقطة

12- سموحة 17 نقطة

13- زد اف سي 16 نقطة

14- غزل المحلة 14 نقطة

15- الجونة 13 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط



مواعيد مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز

إنبى 1-0 سموحة (انتهت)

فاركو 0-0 مودرن سبورت (انتهت)

البنك الأهلي 3-2 الاتحاد السكندري (انتهت)

بتروجيت 2-2 حرس الحدود (انتهت)

المصري 0-0 الاسماعيلى (انتهت)

الجونة 2-0 سيراميكا (انتهت)

الاهلى 1-1 الزمالك (انتهت)

الأحد 23 فبراير

زد إف سي ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كل فريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.



ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.



وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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