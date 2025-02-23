الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

أتالانتا يكتسح إمبولي بخماسية في الدوري الإيطالي

أتالانتا
أتالانتا

حقق فريق أتالانتا فوزا عريضا علي حساب نظيره إمبولي بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة  السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي

مباراة أتالانتا وإمبولي

وسجل خماسية فريق أتالانتا كل من: جياسي لاعب إمبولي بالخطاء في مرماه وريتيجوي ولوكمان “هدفين” وزاباكوستا ففي الدقائق 27 و33 و43 و55 و74. 

ترتيب أتالانتا وإمبولي في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق أتالانتا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، فيما ياتي إمبولي في المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة. 

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أتالانتا امبولي الدوري الإيطالي

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