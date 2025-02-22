إنتر ميلان يفوز على جنوى ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

فاز فريق إنتر ميلان على جنوى بهدف دون رد في المباراة ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإيطالي

أحرز هدف إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 77.

ترتيب إنتر ميلان وجنوى

واستعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي واصبح رصيده 57 نقطة ويحتل جنوي الترتيب الـ 12 برصيد 30 نقطة

تشكيل الإنتر ضد جنوى

وكان قد أعلن سيمونى إنزاجى المدير الفني لفريق إنتر ميلان التشكيل الرسمي ضد جنوى

وجاء تشكيل إنتر ميلان ضد جنوى كالتالي:

"جوسيب مارتينيز؛ بافارد، أتشيربي، باستوني؛ دومفريز، باريلا، أصلاني، مخيتاريان، دي ماركو؛ لاوتارو مارتينيز، كوريا".

مباراة إنتر ميلان وجنوى



وتعرض إنتر ميلان للخسارة أمام يوفنتوس في ديربي إيطاليا بنتيجة 1-0، مما أدى إلى فقدانه للصدارة لصالح نابولي قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

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