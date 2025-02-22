الأحد 23 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إنتر ميلان يفوز على جنوى ويستعيد صدارة الدوري الإيطالي

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

فاز فريق إنتر ميلان على جنوى بهدف دون رد في المباراة ضمن منافسات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإيطالي

 

أحرز هدف إنتر ميلان لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 77.

 

ترتيب إنتر ميلان وجنوى

واستعاد إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي واصبح رصيده 57 نقطة ويحتل جنوي الترتيب الـ 12 برصيد 30 نقطة

تشكيل الإنتر ضد جنوى

وكان قد أعلن سيمونى إنزاجى المدير الفني لفريق إنتر ميلان التشكيل الرسمي ضد جنوى
وجاء تشكيل إنتر ميلان ضد جنوى كالتالي:
"جوسيب مارتينيز؛ بافارد، أتشيربي، باستوني؛ دومفريز، باريلا، أصلاني، مخيتاريان، دي ماركو؛ لاوتارو مارتينيز، كوريا".

مباراة إنتر ميلان وجنوى


وتعرض إنتر ميلان للخسارة أمام يوفنتوس في ديربي إيطاليا بنتيجة 1-0، مما أدى إلى فقدانه للصدارة لصالح نابولي قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي إنتر ميلان جنوى مباراة انتر ميلان وجنوي النيراتزوري

مواد متعلقة

نجم الأهلي ينتقد طريقة لعب وتغييرات كولر أمام الزمالك

وائل القباني: الزمالك كان قادرًا على الفوز أمام الأهلي في القمة

تامر عبد الحميد: بيسيرو تفوق على كولر في القمة

شاهد، هتافات جماهير الأهلي في مترو الأنفاق بعد مباراة القمة

غياب الشناوي عن قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش بالدوري

محمد عمار يحصد جائزة رجل مباراة المصري والإسماعيلى

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يخطف نقطة غالية ويعرقل المصري

الدوري الممتاز، تعادل المصري والإسماعيلى سلبيا في الشوط الأول

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

عمرو أديب يكشف سر تعويذة سيد عبد الحفيظ وتحطيم أسطورة الأهلي (فيديو)

السوشيال ميديا تنتفض ضد طبيبة مستشفى أشمون بعد إشادة وزير الصحة بها، ما القصة؟

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

نجم الأهلي ينتقد طريقة لعب وتغييرات كولر أمام الزمالك

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

تعليق مفاجئ لـ سيد عبد الحفيظ بعد تعادل الزمالك مع الأهلي (فيديو)

منوعات

المزيد

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة فى رمضان؟، رد حاسم من الإفتاء

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟

المزيد
الجريدة الرسمية