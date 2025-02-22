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لم تحدث في مراكز الشباب، حادثة غريبة بمباراة أودينيزي وليتشي بالدوري الإيطالي (فيديو)

مشاجرة لاعبي أودينيزي،
مشاجرة لاعبي أودينيزي، فيتو

خسر فريق ليتشي من نظيره أودينيزي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي  حادثة غريبة كان بطلها لاعب أودينيزي لورينزو لوكا، وذلك بعد خلاف حاد تحول إلى شجار حول تنفيذ ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 32 من المباراة تحصل أودينيزي على ركلة جزاء، ليتقدم لها لورينزو لوكا لكن قائد الفريق، فلوريان توفان اعترض على ذلك، وتخاطب مع مدربه بالإشارة إلى أن لوكا ليس الرقم 1 في ترتيب منفذي ركلات الجزاء.

وتمسك المهاجم بتسديد الركلة فيما اندلع شجار بينه وبين عدد من زملائه الذين حاولوا إثناءه عن تنفيذ الركلة، لكنه تمسك بالكرة وتقدم بالفعل ليسدد، وينجح في إحراز هدفا لفريقه.


وبعد تسجيل الهدف، توجه لورينزو لوكا بمفرده إلى الجماهير القليلة العدد من مشجعي أودينيزي لتحيتهم فيما لم يصافحه أي من زملائه بعد حادثة الشجار حول ركلة الجزاء.

وبعد 4 دقائق من الحادثة استبدل المدرب الألماني لنادي أودينيزي كوستا رونياك اللاعب لوكا وأقحم بدلا منه إيكر برافو.

 

وسجل لورينزو لوكا هدف الفوز لفريق أودينيزي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء. 

تشكيل أودينيزي ضد ليتشي

سافا، إهيزيبو، بيجول، سول، كامارا، أتا، لوفريك، كارلستروم، إيكيلينكامب، ثاوفين، لوكا.

 

تشكيل ليتشي ضد أودينيزي

فالكون، جالو، باشيروتو، كورنتين، جيلبر، هيلجاسون، بيير، كوليبالي، بييروتي، كريستوفيتش، تيتي مورينتي.

 

ترتيب أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق أودينيزي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، في ما يأتي ليتشي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة. 

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