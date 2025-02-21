أودينيزي يفوز على ليتشي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

خسر فريق ليتشي من نظيره أودينيزي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل لورينزو لوكا هدف الفوز لفريق أودينيزي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء.

تشكيل أودينيزي ضد ليتشي

سافا، إهيزيبو، بيجول، سول، كامارا، أتا، لوفريك، كارلستروم، إيكيلينكامب، ثاوفين، لوكا.

تشكيل ليتشي ضد أودينيزي

فالكون، جالو، باشيروتو، كورنتين، جيلبر، هيلجاسون، بيير، كوليبالي، بييروتي، كريستوفيتش، تيتي مورينتي.

ترتيب أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق أودينيزي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، في ما يأتي ليتشي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.