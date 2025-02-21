السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أودينيزي يفوز على ليتشي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

أودينيزي، فيتو
أودينيزي، فيتو

خسر فريق ليتشي من نظيره أودينيزي، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وسجل لورينزو لوكا هدف الفوز لفريق أودينيزي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء. 

تشكيل أودينيزي ضد ليتشي

سافا، إهيزيبو، بيجول، سول، كامارا، أتا، لوفريك، كارلستروم، إيكيلينكامب، ثاوفين، لوكا.

 

تشكيل ليتشي ضد أودينيزي

فالكون، جالو، باشيروتو، كورنتين، جيلبر، هيلجاسون، بيير، كوليبالي، بييروتي، كريستوفيتش، تيتي مورينتي.

 

ترتيب أودينيزي وليتشي في الدوري الإيطالي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق أودينيزي المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، في ما يأتي ليتشي في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليتشي أودينيزي الدوري الإيطالي أودينيزي و ليتشي لورينزو لوكا

مواد متعلقة

بسبب ليفربول، طلب عاجل لـ باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

جنوى يفوز على فينيزيا 0/2 في الدوري الإيطالي

يوفنتوس يخطف فوزا مثيرا من إنتر ميلان 0/1 في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا السبت

إصابة نجم الأهلي قبل مباراة القمة مع الزمالك واستبعاده من قائمة الفريق

ثورة تشريعية في الزواج والطلاق، ولي عهد السعودية يوافق على قانون الأحوال الشخصية الجديد

ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

على رأسهم بن شرقي، قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

شوبير يعلن تعيين محمد ثابت متحدثا رسميا لقطاع الكرة بالأهلي (فيديو)

ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الجمعة

سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

طبيب البابا فرنسيس: حالته مستقرة ولا يواجه خطر الموت

مشارك بمعرض هواة جمع طوابع البريد 2025 يحكي تاريخ الكشافة المصرية بمجموعته (فيديو)

ترامب يستبدل طاولته الرئاسية بسبب المخاط الأنفي لنجل إيلون ماسك

،شركة دلتا للطيران تعوض ركابها في حادث طائرة تورنتو بـ ٢.٣ مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 21 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

عباد الشمس يسجل 115 جنيها، أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 21- 02- 2025 بالأسواق

بكام سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في السوق؟

المزيد

انفوجراف

كشف حساب كولر أمام الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 22 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

ما معنى «ضاق بهم ذرعا»؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

حكم دعاء ختام شهر شعبان واستقبال شهر رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية