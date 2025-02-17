جنوى يفوز على فينيزيا 0/2 في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة جنوى أمام نظيره فينيزيا، بنتيجة 0/2 لجنوى،مساء اليوم الإثنين، على ملعب لويجي فيراريس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي جنوى في شباك فينيزيا، أندريا بينامونتي في الدقيقة 82، ماكسويل كورنيه في الدقيقة 86.



تشكيل جنوى أمام فينيزيا

ودخل فريق جنوى مباراته أمام فينيزيا بتشكيل مكون من:

ليالي. سابيلي، وينتر، فاسكيز، مارتن؛ فريندروب، ماسيني، ميريتي؛ زانولي، بينامونتي، فيتينها.

تشكيل فينيزيا أمام جنوى

أما فريق فينيزيا فيدخل مباراة جنوى بتشكيل مكون من:

رادو؛ ماركاندالي، إيدزيس، كاندي؛ إليرتسون، بيريز، كافيجليا، بوسيو، زيربين؛ أوريستانيو، فيلا.

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