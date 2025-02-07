الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

النني يقود الجزيرة في مواجهة العروبة بالدوري الإماراتي

النني يقود الجزيرة
النني يقود الجزيرة في مواجهة العروبة بالدوري الإماراتي

أعلن مدرب فريق الجزيرة الإماراتى المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد النني تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العروبة المقرر لها اليوم الجمعة، على إستاد نادي دبا الفجيرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإماراتي.

ويتواجد محمد النني في التشكيل الاساسي لفريق الجزيرة في مواجهة العروبة. 

تشكيل الجزيرة ضد العروبة 

ترتيب الجزيرة والعروبة في الدوري الإماراتي 

ويحل فريق الجزيرة في المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاث وخسارة 6 مباريات، فيما يحتل العروبة المركز 14 الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

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