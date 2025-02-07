النني يقود الجزيرة في مواجهة العروبة بالدوري الإماراتي

أعلن مدرب فريق الجزيرة الإماراتى المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد النني تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العروبة المقرر لها اليوم الجمعة، على إستاد نادي دبا الفجيرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 من منافسات الدوري الإماراتي.

ويتواجد محمد النني في التشكيل الاساسي لفريق الجزيرة في مواجهة العروبة.

تشكيل الجزيرة ضد العروبة

ترتيب الجزيرة والعروبة في الدوري الإماراتي

ويحل فريق الجزيرة في المركز السادس برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في ثلاث وخسارة 6 مباريات، فيما يحتل العروبة المركز 14 الأخير برصيد 3 نقاط فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.