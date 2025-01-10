الصحة تحدد 8 حالات لغسيل الأيدي لمنع العدوى بالفيروسات

حددت وزارة الصحة 8 حالات يجب فيها الالتزام بغسيل الأيدي خاصة بعد تزايد الإصابات بموسم العدوى التنفسية وانتشار الفيروسات

وتضمنت هذه الحالات:

١- قبل وبعد إعداد الطعام وتناوله

٢-بعد السعال أو العطس

٣- بعد استخدام دورة المياه

٥- بعد لمس الحيوانات

٦- قبل وبعد رعاية شخص مريض

٧- قبل وبعد تغيير حفاضات الطفل

٨- بعد لمس القمامة

وأكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، بوزارة الصحة وأستاذ الأمراض الصدرية أن هذه الفترة من موسم الشتاء تزيد إصابات الجهاز التنفسي لكنها لا تثير القلق ولا تمثل خطورة على المريض.

معرفة نوع الالتهاب الفيروسي

وأكد أستاذ أمراض الصدر أن هذه الإصابات لا تستدعي معرفة نوع الالتهاب الفيروسي نتيجة أن جهاز المناع يقضي عليها.

وتابع حديثه بأن فيروس HMPV موجود من ٢٠ سنة ويجب اتباع الإجراءات الوقائية للحماية سواء منه أو أى عدوي تنفسية مهمة طوال الوقت، مؤكدًا أن هذه الفيروسات التنفسية تنتقل بالرذاذ والأطفال وكبار السن أكثر عرضة لخطورة الإصابة.

والفيروس الرئوي البشري HMPV، هو فيروس تنفسي شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي السفلي والعلوي مثل نزلات البرد. وهو مرض موسمي يحدث عادة في الشتاء وأوائل الربيع، على غرار الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) والإنفلونزا.

ولا يعد فيروس HMPV فيروسًا تم اكتشافه حديثًا، فقد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2001، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تشير بعض الأدلة العلمية إلى أن الفيروس منتشر على نطاق واسع منذ عام 1958 على الأقل.

فيما وجهت وزارة الصحة نصائح في فترة الأعياد للحماية من أي عدوى تنفسية في موسم الشتاء الذي تنتشر فيه الفيروسات التنفسية.

نصائح للحماية من العدوى التنفسية

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:



١- إذا ظهرت عليك أعراض عدوى تنفسية ابتعد عن الآخرين



٢- حافظ على التهوية الجيدة للأماكن



٣- راقب أي أعراض قد تظهر عليك



٤- ارتدي الكمامة لحماية الآخرين



٥- اغسل يديك باستمرار



٦- استشر الطبيب أولًا قبل أخذ أي دواء

نزلات البرد

فيما وجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بنزلات البرد.

وتضمنت نصائح وزارة الصحة:

١- ارتداء ملابس ثقيلة ويفضل أن تكون متعددة الطبقات.

٢- تناول أطعمة صحية تقوي المناعة.

٣- شرب السوائل الدافئة.

ونزلات البرد هي مجموعة من الأعراض التي تؤثر على الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل:

1- سعال.

2- حمى.

3- صعوبة التنفس.

4- ألم الحلق.

5- انسداد الأنف.

6-نزيف من الأنف.

7- ألم الرأس.

8- التهاب العينين.

9- إرهاق.



وتتضمن طرق العلاج لنزلات البرد:

1-الراحة.

2- شرب السوائل الدافئة

3- تناول الأدوية المخففة للأعراض مثل الباراسيتامول.

4- استخدام البخاخات الأنفية.

5- تناول الأدوية المضادة للفيروسات.

6- تناول الأدوية المضادة للحساسية.

وتتضمن طرق الوقاية:

1-غسل اليدين بالماء والصابون.

2- ارتداء الكمامة.

3-تجنب الأماكن المزدحمة.

4- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

5-ممارسة الرياضة بانتظام.

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