أفضل طرق لعلاج السعال بأنواعه المختلفة في المنزل

السعال هو رد فعل طبيعي وصحي، فهو يساعد الجسم على تطهير مجاري الهواء من المخاط والدخان وغيرها من المهيجات، ولكن السعال المستمر يمكن أن يكون له تأثير سلبي.

عند الإصابة بالسعال أو التهاب الحلق، تعمل الخلايا الموجودة في مجاري الهواء العلوية (الأنف والحنجرة) على تحفيز جهاز المناعة للمساعدة في مقاومة السعال، ويمكن الحصول على الراحة من هذه الأعراض من خلال العمل على تقليل الالتهاب.

من الأفضل إيقاف السعال عن طريق علاج السبب الأساسي، سواء كان نزلة برد أو حساسية أو ارتجاع حمضي أو أدوية ضغط الدم أو أدوية آخرىن ولكن يمكن أيضًا تجربة بعض العلاجات المنزلية لتهدئة السعال وتسكينه.

علاج السعال في المنزل

شرب الكثير من السوائل، وعندما يكون الشخص مريضًا، يمكن أن يتسرب المخاط إلى مؤخرة الأنف، ويساعد البقاء رطبًا على تخفيف التنقيط، مما يقلل من احتمالية تهيج الحلق وإثارة السعال، وهذا يجعل من السهل أيضًا على الرئة التخلص من الإفرازات.

كما قد يدفع الجسم الجاف جهاز المناعة إلى إطلاق المزيد من الهيستامين، وهذه المواد الكيميائية تسبب تورم الأنف وتنتج المزيد من المخاط، مما قد يؤدي إلى السعال.

العسل وغيره من علاجات السعال الطبيعية، يهدئ العسل الحكة في الجزء الخلفي من الحلق، وجدت الدراسات أن العسل يعمل بنفس فعالية الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف السعال الليلي، يمكن تناول ملعقة كبيرة حسب الحاجة، أو وضعها في مشروب دافئ، لا يجب إعطاء العسل للأطفال دون سن 1.

تشمل العلاجات الطبيعية الأخرى الصبار والمنثول، ويمكن أن تساعد هذه في تقليل التهاب مجرى الهواء العلوي.

تناول مشروبًا ساخنًا، تظهر الأبحاث أنه يمكن أن يخفف من أعراض البرد، بما في ذلك السعال، فالسوائل مرطبة، والحرارة تساعد في تقليل الاحتقان.

قم بغلي بعض شاي البابونج المهدئ، أو شاي الزنجبيل، حيث يساعد الجذر الحار على استرخاء العضلات الملساء في مجرى الهواء، انقع الزنجبيل المفروم في الماء المغلي لمدة 5 - 10 دقائق وتخلص منه قبل الشرب.

استخدم المنتجات المتاحة دون وصفة طبية لتخفيف السعال، وتساعد بعض المنتجات الطبيعية المتاحة دون وصفة طبية والتي تحتوي على جرعات منخفضة جدًا من الأسبرين أيضًا في تقليل أعراض التهاب الحلق والسعال.

إزالة المواد المهيجة من المنزل، يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه العطور والروائح الموجودة في المنظفات ومعطرات الهواء، وقد يؤدي ذلك إلى تهيج الجيوب الأنفية وزيادة إنتاج المخاط، مما يمهد الطريق للسعال.

إذا كان الشخص يعاني من الحساسية، فقد يساعد تنظيف العفن والغبار وحبوب اللقاح، وتسبب هذه المواد المسببة للحساسية تفاعلًا، بما في ذلك السعال.

يحتاج الشخص إلى غسل الملاءات بالماء الساخن، وتنظيف الأرضيات باستخدام مكنسة كهربائية ذات فلتر هواء عالي الكفاءة، وتنظيف النوافذ بمحلول مبيض.

الغرغرة بالماء المالح، إلى جانب تخفيف التهاب الحلق، يمكن أن يساعد المضمضة أيضًا في تخفيف المخاط السميك، ويمكن أن يساعد في التخلص من المواد المسببة للحساسية والبكتيريا،.

التوقف عن التدخين، يؤدي التدخين إلى شلل الشعيرات الصغيرة التي تبطن الرئة، والتي تسمى الأهداب، والتي تعمل على إزالة المخاط والأوساخ، ولهذا السبب يعاني بعض المدخنين من السعال طويل الأمد، وتشير الأبحاث حتى الآن إلى أن نفس الشيء قد يحدث مع التدخين الإلكتروني، يجب الابتعاد عن السجائر والسجائر الإلكترونية والتدخين السلبي.

ترطيب الهواء، يساعد الاستحمام بالبخار في تخفيف المخاط وتخفيف الاحتقان المرتبط بالسعال، وقد يساعد جهاز الترطيب أيضًا.

شطف الأنف، يساعد شطف الأنف على إخراج المخاط والمواد المسببة للحساسية من الممرات الأنفية والجيوب الأنفي.

تخفيف السعال الناتج عن التهاب الشعب الهوائية

يحدث التهاب الشعب الهوائية عندما تلتهب مجاري الهواء في الرئة، مما يتسبب في السعال، وقد يكون حادًا أو مزمنًا، وإذا كان حادًا، فسوف يختفي في غضون أيام أو أسابيع، أما إذا كان مزمنًا، فقد يكون طويل الأمد، ويحتاج المريض إلى العلاج لإدارة الأعراض.

العلاجات التي يمكن أن تساعد في تخفيف السعال الناتج عن التهاب الشعب الهوائية:

مثبطات السعال، يمكن أن تساعد الأدوية المتوفرة بدون وصفة طبية، في تقليل الرغبة في السعال، ويمكن تناولها قبل النوم للحصول على نوم مريح إذا كان السعال يمنع من النوم والبقاء نائمًا، وتتضمن بعض الخيارات بنزوناتات وديكستروميثورفان.

الترطيب، شرب الماء وتناول الأطعمة ذات المحتوى العالي من الماء، مثل البطيخ والخيار، يمكن أن يساعد في تخفيف السعال، قد يساعد أيضًا تناول شاي الأعشاب بالعسل أو القرفة أو الزنجبيل أو الكركم.

أقراص استحلاب الحلق وقطرات السعال، قد تحتوي قطرات السعال وحبوب استحلاب الحلق على مكونات فعالة مثل المنثول والأوكالبتوس، والتي تساعد في تقليل السعال عند الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية.

تخفيف السعال الناتج عن الحساسية

عند استنشاق المواد المسببة للحساسية مثل عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح، فقد يعاني المريض من سعال الحساسية وأعراض أخرى، بما في ذلك احتقان الأنف والحكة والعطس والتهاب الحلق والصفير.

يمكن إدارة سعال الحساسية باستخدام:

مضادات الهيستامين، تعمل هذه الأدوية على منع الهيستامين، وهي مادة يفرزها جهاز المناعة، والتي تسبب أعراض الحساسية، ويمكن الحصول على أدوية مضادة للهيستامين مثل فكسوفينادين ولوراتادين بدون وصفة طبية.

شاي الأعشاب، يساعد تناول الشاي الدافئ مع العسل أو الزنجبيل أو القرفة في تخفيف السعال الناتج عن الحساسية.

كرومولين الصوديوم، يمكن أن يساعد هذا الدواء في منع الجسم من إطلاق الهيستامين، والذي يمكن أن يمنع من السعال بسبب الحساسية، ويمكن الحصول على هذا الدواء على شكل بخاخ أنفي أو قطرة عين بدون وصفة طبية.

علاج السعال الجاف

السعال الجاف هو السعال الذي لا ينتج مخاطًا أو بلغمًا، وقد يحدث عندما يعاني من حالات مثل البرد أو الأنفلونزا أو حالات أكثر خطورة مثل الربو والالتهاب الرئوي وفشل القلب والسل ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

قد لا ينجح تناول أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مقشعات السعال، ولكن يمكن إدارتها من خلال:

الترطيب، يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب الماء أو الشاي الدافئ أو العسل وماء الليمون في تهدئة مجاري الهواء وتقليل السعال.

قطرات السعال والحلوى، تساعد هذه الأدوية الجسم على إنتاج المزيد من اللعاب، مما يهدئ الحلق ويقلل من الرغبة في السعال.

ملعقة من العسل، يعمل العسل بشكل جيد في تهدئة الحلق وتخفيف السعال الجاف.

مرطب، يضيف المرطب الرطوبة إلى الهواء، ويمكن أن يساعد في تسهيل مجرى الهواء وتقليل السعال الجاف.

دش بخاري أو حمام ساخن، يمكن أيضًا الحصول على رطوبة مهدئة من خلال دش بخاري أو حمام ساخن، ويساعد البخار في تهدئة الحلق وتخفيف السعال

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.