الشرطة الإسبانية تعلن النجاح في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد، نجاحها في تفكيك شبكة للاتجار بالبشر استغلت أكثر من ألف امرأة خلال العام الماضي، معظمهن من كولومبيا وفنزويلا.

تفكيك شبكة للاتجار بالبشر في إسبانيا

وقالت الشرطة في بيان إن الضحايا "، ومعظمهنّ من أصول أمريكية جنوبية، تعرّضن للخداع من خلال عروض عمل كاذبة للمجيء إلى إسبانيا "، موضحة أنها أنقذت 48 امرأة.

وبحسب موقع «إرم»، أفاد البيان بأن العملية أسفرت عن اعتقال 48 شخصا ينتمون إلى الشبكة، معظمهم في مقاطعة أليكانتي (جنوب شرق)، بمن فيهم قادتها الثلاثة، "امرأتان من أصل كولومبي ومواطن إسباني".

استقطاب النساء من خلال عروض عمل كاذبة

وجرى استقطاب النساء في بلدانهن الأصلية، "خصوصا كولومبيا وفنزويلا، من خلال عروض عمل كاذبة" في قطاعي التنظيف أو التجميل، وبمجرد وصولهن إلى إسبانيا "كنّ يُنقلن إلى النوادي لاستغلالهن جنسيا"، بحسب الشرطة.

وأضافت الشرطة أن النساء "أجبرن على العمل في أيّ ساعة من اليوم"، مع مراقبتهن عبر أنظمة مراقبة بالفيديو من جانب أعضاء في الشبكة الذين كانوا يجيزون لهن "الخروج لساعتين فقط".

وقالت الشرطة إن "التقديرات تشير إلى أن الشبكة استغلت أكثر من ألف امرأة خلال العام الماضي".

ومن بين ما يقرب من خمسين شخصا جرى اعتقالهم، وُضع ستة منهم قيد الحبس الاحتياطي.

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