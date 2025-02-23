الأحد 23 فبراير 2025
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قبعة تنقذ رجلا من هجوم ثعبان مفاجئ (فيديو)

ثعبان، فيتو
ثعبان، فيتو

انتشر فيديو "صادم" يظهر نجاة رجل من هجوم ثعبان بفضل القبعة التي كان يرتديها.

 

نجاة رجل من هجوم ثعبان بفضل القبعة

وتمت مشاركة المقطع على موقع X من قبل حساب Nature is Amazing، إذ حقق أكثر من 730 ألف مشاهدة وأثار مناقشات واسعة.

في الفيديو، يظهر الرجل وهو يتحدث بهدوء على الهاتف، غير مدرك للخطر الذي يقترب منه. وفجأة، يهاجم الثعبان رأسه، لكن بدلًا من أن يعضه، يتمكن الثعبان من إزالة قبعته فقط.

وبحسب موقع «إرم»، تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو بصدمة، فقد عبّر العديد منهم عن ارتياحهم لنجاة الرجل دون إصابات. في حين أكد آخرون عدم قابلية التنبؤ بهجمات الثعابين، محذرين الآخرين من ضرورة أخذ الاحتياطات في الخارج.

 

 

 

تفاعل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مع الفيديو

وقال أحد المشاهدين: "الطبيعة لا تعطي فرصًا ثانية غالبًا. تلك القبعة أنقذت حياته!" وأضاف آخر: "تخيل أن تجد الفيديو لاحقًا وتدرك كم كان قريبًا من الخطر!"

وابتكر البعض تعليقات فكاهية حول حظ الرجل الجيد، إذ قال أحدهم: "تستحق تلك القبعة جائزة أفضل إكسسوار منقذ للحياة." بينما علق آخر: "اتجاه الموضة الجديد: قبعات ضد الثعابين!" كما أشار أحدهم إلى أن الحظ لعب دورًا كبيرًا في الواقعة، مع تعليق أحدهم: "تلك القبعة قامت بعمل أكثر من خوذة!".

وإلى جانب التعليقات الفكاهية، استمتع البعض بفكرة كيف سيتفاعل الرجل عند اكتشافه للحظة الخطيرة بعد مشاهدة الفيديو.

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