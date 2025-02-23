ريال مدريد يفوز علي جيرونا 0/2 في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد، علي نظيره جيرونا بهدفين نظيفين ‏في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل لوكا مودريتش هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة 41، واضاف فينيسويس جونيور هدف الريال الثاني في الدقيقة 83.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني



ترتيب ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، فيما يحتل جيرونا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

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