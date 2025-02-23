مبابي يقود هجوم ريال مدريد أمام جيرونا بالدوري الإسباني

اعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة اليوم الأحد، امام نظيره جيرونا ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني



موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا



تنطلق مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر، السادسة والربع مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا



تذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويسعى ريال مدريد إلى الفوز لمعادلة برشلونة في صدارة النقاط حيث حقق الفريق الكتالوني فوزًا أمام لاس بالماس بهدفين دون رد.

وكان ريال مدريد تعادل في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام أوساسونا بهدف لمثله.



ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد الوصيف (53 نقطة)، وبرشلونة المتصدر (54 نقطة).

ويحتل جيرونا المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

ويأتي ريال مدريد من فوز أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدف، وتأهل لدور الستة عشر.

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