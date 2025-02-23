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رياضة

برشلونة يخطف فوزا غاليا من لاس بالماس بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

خطف فريق برشلونة فوزا صعبا من لاس بالماس بهدفين دون رد خلال لقاء الفريقين بملعب "دي جران كاناريا" ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

 

لاس بالماس ضد برشلونة

 

أحرز ثنائية برشلونة أولمو في الدقيقة 62، وجاء الهدف بعد تمريرة من لامين يامال وصلت عند أولمو سددها قوية من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك.

وأحرز فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 94 من تمريرة رافينيا داخل منطقة الجزاء وصلت عند فيران توريس سددها قوية داخل منطقة الجزاء إلى داخل الشباك.

ترتيب لاس بالماس وبرشلونة بالليجا


ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، متفوقًا بنقطة على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يحتل لاس بالماس المركز الـ17 برصيد 23 نقطة.

 

 تشكيل برشلونة ضد بالماس


وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمر: تشيزني

- الدفاع: كوبارسي، بالدي، كوندي، إريك جارسيا

- الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، كاسادو

- الهجوم: ليفاندوفسكي،  لامين يامال، رافينيا.

 

 

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الدوري الإسباني برشلونة لاس بالماس

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