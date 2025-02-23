ريال مدريد يتقدم على جيرونا بهدف مودريتش في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق ريال مدريد، علي نظيره جيرونا بهدف نظيف ‏في الشوط الأول من المباراة التي تقوم بينهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل لوكا مودريتش هدف التقدم لفريق ريال مدريد في الدقيقة 41.

وجاء هدف مودريتش من تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس جيرونا.

https://x.com/totalcristiano/status/1893692039876813288?s=46

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني



القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا



تذاع مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد الوصيف (53 نقطة)، وبرشلونة المتصدر (54 نقطة).

ويحتل جيرونا المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.